Ари — о Малкоме и Клаудиньо: думаю, это подтолкнёт других бразильцев получить гражданство
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Бывший игрок «Краснодара» и сборной России Ари отреагировал на получение российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо. Соответствующий указ сегодня, 24 февраля, подписал президент России Владимир Путин.
«Это хорошо, президент России показал, насколько хорошие отношения с Бразилией. Я думаю, что это будет хорошо для тех, кто хочет играть за сборную России. Конечно, получение гражданства Малкомом и Клаудиньо поспособствует желанию других бразильских футболистов получить гражданство России. Я желаю им здоровья, не получать травм, помочь сборной России, всегда показывать хороший футбол», — приводит слова Ари ТАСС.
Ари получил российский паспорт в 2018 году и провёл за главную сборную страны два матча.
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