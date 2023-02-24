Ари — о Малкоме и Клаудиньо: думаю, это подтолкнёт других бразильцев получить гражданство

Бывший игрок «Краснодара» и сборной России Ари отреагировал на получение российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо. Соответствующий указ сегодня, 24 февраля, подписал президент России Владимир Путин.

«Это хорошо, президент России показал, насколько хорошие отношения с Бразилией. Я думаю, что это будет хорошо для тех, кто хочет играть за сборную России. Конечно, получение гражданства Малкомом и Клаудиньо поспособствует желанию других бразильских футболистов получить гражданство России. Я желаю им здоровья, не получать травм, помочь сборной России, всегда показывать хороший футбол», — приводит слова Ари ТАСС.

Ари получил российский паспорт в 2018 году и провёл за главную сборную страны два матча.