Миллер — о получении паспортов Малкомом и Клаудиньо: читайте, завидуйте!

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал получение российского гражданства бразильскими легионерами сине-бело-голубых Малкомом и Клаудиньо.

«Искренне рад от всей души за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта — доверие страны. Читайте, завидуйте!» — цитирует Миллера пресс-служба клуба.

Напомним, 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года. В нынешнем сезоне «Зенит» с Малкомом и Клаудиньо в составе возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе команды Сергея Семака 42 набранных очка в 17 матчах.

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