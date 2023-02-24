Миллер — о получении паспортов Малкомом и Клаудиньо: читайте, завидуйте!
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Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал получение российского гражданства бразильскими легионерами сине-бело-голубых Малкомом и Клаудиньо.
«Искренне рад от всей души за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта — доверие страны. Читайте, завидуйте!» — цитирует Миллера пресс-служба клуба.
Напомним, 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года. В нынешнем сезоне «Зенит» с Малкомом и Клаудиньо в составе возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе команды Сергея Семака 42 набранных очка в 17 матчах.
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