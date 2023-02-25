«Боруссия» М после победы над «Баварией» пропустила четыре безответных мяча от «Майнца»

Завершился матч 22-го тура чемпионата Германии, в котором «Майнц» на стадионе «Мева-Арена» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Финальный свисток главного арбитра Роберта Хартмана зафиксировал победу хозяев со счётом 4:0.
На 25-й минуте счёт открыл южнокорейский хавбек хозяев Ли Джэ Сон, результативную передачу оформил Данни Да Коста. Маркус Ингвартсен удвоил преимущество своей команды спустя четыре минуты после начала второй половины встречи, а довершили разгром гостей Людовик Ажорк и Нельсон Вайпер.
«Майнц» набрал 32 очка и поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. В активе мёнхенгладбахцев по-прежнему 29 очков, команда Даниэля Фарке на девятом месте.
Напомним, в прошлом туре «Боруссия» обыграла чемпиона страны – мюнхенскую «Баварию» — со счётом 3:2.
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