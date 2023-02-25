Владелец «Челси» Боули заинтересован в покупке «Страсбура»

Владелец «Челси» Тодд Боули и его партнёры заинтересованы в покупке «Страсбура».

Марк Келлер, президент французского клуба, недавно обсудил с руководством «синих» потенциальную продажу, сообщает L’Equipe.

Тодд Боули и его партнёры намерены приобрести 100% акций «Страсбура». Инвесторам нравится здоровое финансовое состояние клуба, а также потенциальная возможность передачи игроков в аренду.

В прошлом году Роман Абрамович продал футбольный клуб «Челси» американскому предпринимателю Тодду Боули за € 4,82 млрд.

«Челси» располагается на десятой строчке турнирной таблицы в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

«Страсбур» занимает 15-е место в Лиге 1.

Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии: