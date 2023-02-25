Владелец «Челси» Боули заинтересован в покупке «Страсбура»
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Владелец «Челси» Тодд Боули и его партнёры заинтересованы в покупке «Страсбура».
Марк Келлер, президент французского клуба, недавно обсудил с руководством «синих» потенциальную продажу, сообщает L’Equipe.
Тодд Боули и его партнёры намерены приобрести 100% акций «Страсбура». Инвесторам нравится здоровое финансовое состояние клуба, а также потенциальная возможность передачи игроков в аренду.
В прошлом году Роман Абрамович продал футбольный клуб «Челси» американскому предпринимателю Тодду Боули за € 4,82 млрд.
«Челси» располагается на десятой строчке турнирной таблицы в нынешнем сезоне чемпионата Англии.
«Страсбур» занимает 15-е место в Лиге 1.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии:
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