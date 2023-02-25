Симеоне: «Реал» попал в точку, сделав ставку на Винисиуса

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.
«Винисиус достиг невероятного прогресса за последние годы. „Реал“ попал в точку, когда сделал ставку на этого игрока. Его показатели всё больше впечатляют, а его нынешняя форма определённо заслуживает особого внимания», — приводит слова Диего Симеоне AS.
Матч между «Реалом» и «Атлетико» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завтра, 25 февраля. Начало — 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Накануне стало известно, что Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Винисиус в нынешнем сезоне в 21 матче чемпионата Испании забил семь голов. В Лиге чемпионов на счету Винисиуса шесть голов в семи матчах.
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