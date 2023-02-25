Сарри раскритиковал УЕФА за проведение ответного матча «Лацио» с «ЧФР Клуж» на плохом поле

Главный тренер Маурицио Сарри раскритиковал состояние газона на стадионе «ЧФР Клуж».

«Там невозможно было играть в футбол. Мы сделали всё возможное, чтобы приспособиться к спорту, который похож на футбол, но не является им, ведь поле было совершенно непригодным для игры.

Я постоянно слышу, как УЕФА говорит об уважении, но они не очень уважают футбол и игроков, если просят их играть на таких полях. Это просто не футбол. Тем не менее, мы хорошо справились, и жаль, что не выиграли», – приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на эфир Sky Sport Italia.

«Лацио» в гостях сыграл с «ЧФР Клуж» вничью (0:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций (первый матч – 1:0).

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