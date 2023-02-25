Люк Уилкшир: всё идет к тому, что «Зенит» выиграет чемпионство, они контролируют РПЛ
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Бывший защитник московского «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир прокомментировал расстановку сил в Российской Премьер-Лиге.
«Все идет к тому, что «Зенит» выиграет чемпионство, они контролируют лигу. Естественно, я надеюсь, что и «Динамо» сможет что-то показать во второй части сезона, еще вырастет как команда. В футболе так бывает, что за время перерыва многие вещи могут измениться. И не стоит забывать про «Спартак», они также являются угрозой для Питера», — приводит слова Люка Уилкшира «РБ Спорт».
«Зенит» после 17 туров РПЛ возглавляет турнирную таблицу. Питерский клуб за 17 матчей набрал 42 очка. Ближайшим преследователем сине-бело-голубых является московский «Спартак», у которого 36 баллов.
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