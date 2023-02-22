10 лет назад «Зенит» прошёл «Ливерпуль» в еврокубках. Всё решил Халк

«Зенит» выбил «Ливерпуль» из еврокубков. Пять слов из какой-то параллельной реальности. Причём Питер прошёл англичан не отскакивая, не за счёт глобальной удачи, а закономерно. Одна команда использовала шансы. Вторая – нет. Это было 10 лет назад. 1/16 финала Лиги Европы. Всё началось в Санкт-Петербурге 14 февраля. В -2°С.

«Зенит» не в первый раз (что-то вечное) занял в группе Лиги чемпионов третье место. Поэтому команду выбросило в Лигу Европы. «Ливерпуль» же только готовился к тому, чтобы побороться за чемпионский титул в Англии. Как и Джеррард готовился к тому самому падению. Сезон-2012/2013 был переходным. Блëклое выступление в чемпионате (только седьмое место) и параллельно долгие путешествия в Лиге Европы. Всё вообще началось с квалификационного раунда, где британцы играли с «Гомелем». Потом в группе с «Анжи». Там – первое место. И плей-офф. Пришлось ехать в морозный Питер.

При этом Брендан Роджерс сразу сказал, что Лига Европы для его команды – не третьесортный турнир. И что топ-клуб будет бороться за победу. Но тренеру мало кто поверил. Ожидалось, что в такую погоду выйдет полурезервный состав. Однако Роджерс не обманул: Джеррард, Суарес, Стерлинг, Шкртел, Каррагер – все были в основе. И в первом тайме задавили «Зенит». Но команда Лучано Спаллетти выстояла. И даже создала пару хороших моментов. А во втором тайме англичане, похоже, утомились – или промёрзли. Поэтому сначала забил Халк — своим фирменным дальним ударом. А Геннадий Орлов прокричал знаменитое: «Халк, бей, дорогой!» Сразу после отличился Семак – в 36 лет и 353 дня. С того момента на его счету самый «старый гол» зенитовцев в Европе.

«Зенит» – «Ливерпуль» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«У «Ливерпуля» голевых моментов даже побольше было, – говорил после матча Семак. – Помогло везение и то, что не опустили рук. Всë-таки «Ливерпуль» выглядел здорово. По такой игре и 1:0 было бы хорошо, а 2:0 – задел посерьёзнее. Но, зная «Ливерпуль», легкой жизни в Англии нам ждать не стоит. Будет очень сложно», – говорил после матча ветеран.

На ответную игру «Ливерпуль» вышел злым. И агрессивным. Возможно, это их и подвело. Каррагер на 20-й минуте ошибся при передаче назад, мяч оказался у Халка, а потом — в воротах. Важно: это был ещё «Зенит», где вместе играли Денисов, Широков, Кержаков и Халк – а не тот, где все друг с другом переругались. Кержаков на ответную игру, кстати, не вышел. Спаллетти выбрал более оборонительную модель. И не прогадал.

«Ливерпуль» всё же включился. К 59-й минуте у Суареса уже был дубль. Плюс гол Аллена. Но этого было недостаточно. «Зенит» при таком раскладе проходил дальше. Казалось, в конце англичане устроят кошмар у ворот петербуржцев. Однако всё прошло на удивление спокойно. Команда продержалась без паники. Этому удивлялся даже Спаллетти.

«В каждый из моментов, когда я начинал волноваться, наши игроки своими действиями заставляли меня успокоиться. Они делали именно то, что требовалось, чтобы выиграть. Невозможно следовать всего одной стратегии по ходу игры. Нужно уметь варьировать тактику. Я ещё перед встречей сказал, что мы приехали сюда с намерением забить, и в перерыве предупредил ребят, чтобы мы продолжили играть в футбол. Ведь на этом стадионе нельзя надеяться, что закроешься в обороне и отстоишь нужный результат. На «Энфилде» это делать очень опасно», – резюмировал итальянец на послематчевой пресс-конференции.

Он был очень доволен. И точно не ожидал, что «Зенит» вылетит уже в следующем раунде в противостоянии с «Базелем», где зажигался талант Салаха. А после Спаллетти ещё и отдал чемпионство в РПЛ – трофей взял ЦСКА. Его время постепенно заканчивалось. Но проход «Ливерпуля» до сих пор в коллекции лучших воспоминаний болельщиков «Зенита».

Интересно, что из составов двух команд остался только один игрок, который по-прежнему в деле в том же клубе. Это ливерпулец Джордан Хендерсон. Остальные либо давно завершили карьеру, либо выступают в других клубах. В «Зените» за 10 лет сменились все. Но некоторые теперь работают в клубе. Семак – главный тренер, запасной вратарь Жевнов трудится с голкиперами, а Анюков – в штабе.