Мессьяс: если бы не «Наполи», «Милан» мог бы надеяться на скудетто. Нам важен Ибрагимович

Бразильский вингер «Милана» Жуниор Мессьяс заявил, что россонери имели бы шансы на победу в текущем розыгрыше чемпионата Италии, если бы не набравший ход «Наполи». Бразилец также отметил, что для миланцев важны травмированные Златан Ибрагимович и Майк Меньян.
«В этом сезоне у нас появилось осознание того, кто мы есть. Мы вместе прошли через негативный период, всегда были рядом друг с другом, мы продолжали борьбу, и, если бы не «Наполи», мы могли бы надеяться на скудетто. Сейчас мы отстаём от «Интера» на три очка и занимаем четвёртое место. Мы в пути.
Возвращение Ибрагимовича и Меньяна после травм важно для нас, но важны и все остальные игроки. Флоренци, Бакайоко, который помог нам в последнем матча», — приводит слова Мессьяса Football Italia с ссылкой на Sport Mediaset.
«Милан» расположился на четвёртой строчке Серии A с 44 набранными очками после 23 сыгранных матчей. Россонери отстают от лидирующего «Наполи» на 18 очков.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
- 25 февраля 2023
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