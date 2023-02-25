Дидье Дрогба рассказал, о чём говорил с лидером «Наполи» Виктором Осимхеном

Бывший ивуарийский нападающий французского «Марселя» и лондонского «Челси» Дидье Дрогба рассказал, о чём говорил с лидером итальянского «Наполи» Виктором Осимхеном. Легенда сборной Кот-д'Ивуара пожелал нигерийскому форварду продолжать в том же духе.
«Я знаю, что Осимхен назвал меня своей ролевой моделью. Мы никогда не встречались лично, но однажды я написал ему комплиментарное сообщение. Я сказал ему продолжать в том же духе», — приводит слова Дрогба Corriere dello Sport.
24-летний Осимхен является лучшим бомбардиром итальянской Серии A в текущем сезоне, забив в 19 матчах 18 голов и опережая ближайшего преследователя на пять забитых мячей. Всего в 24 играх за «Наполи» нигериец забил 20 голов и сделал четыре результативные передачи.
Осимхен извинился перед болельщицей, в которую попал мячом
- 25 февраля 2023
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