Веденеев: «Зениту» в матче с «Волгой» лучше сразу начинать лупить вперёд и там бороться

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с ульяновской «Волгой» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 25 февраля. Начало игры — в 14:30 мск.

«Матч «Зенита» в Ульяновске совершенно непредсказуем. Потому что сколько мы помним подобных матчей в кубке на выезде… И ничего здесь не поделаешь. Условия, перелёт, неполноценный состав, про погоду я вообще не говорю. Если хозяевам поля удаётся забить гол, то они потом за этот результат буквально зубами цепляются. Посмотрим, сможет ли «Зенит» адаптироваться к завтрашним условиям и, исходя их них, выстроить свою игру. Думаю, при любых раскладах лучше сразу начинать лупить вперёд и там бороться. Других вариантов, мне кажется, нет никаких.

Сюрпризы в составе? Не знаю, что там у тренера в голове, какие планы, какое состояние игроков. С одной стороны, не мешало бы и запасным дать сыграть, но, с другой – хочется дальше пройти. С такими командами, как «Волга», надо, конечно, разбираться в первом тайме, а потом делать замены, чтобы вышли другие игроки, дать возможность всем сыграть», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».