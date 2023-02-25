Дракслер пропустит остаток сезона после травмы голеностопа

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Германии Юлиан Дракслер, который выступает на правах аренды за «Бенфику», пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает издание Record.
Сообщается, что 29-летний немецкий футболист больше не выйдет на поле в этом сезоне из-за перенесённой операции на голеностопе. Отмечается, что он не вернется в Париж, а будет проходить восстановление в расположении «Бенфики».
В нынешнем сезоне Юлиан Дракслер провёл за португальский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Контракт немецкого плеймейкера с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 12 миллионов.
«Бенфика» лидирует в таблице чемпионата Португалии, набрав 56 очков по прошествии 21 тура. Второе место занимает «Порту» (51).
- 25 февраля 2023
-
12:12
-
12:00
-
11:56
-
11:54
-
11:41
-
11:40
-
11:30
-
11:30
-
11:19
-
11:16
-
11:12
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:32
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
09:55
-
09:53
-
09:45
-
09:37
-
09:26
-
09:19
-
09:12
-
09:08
-
08:50
-
08:31
-
08:08
-
07:06
-
07:01
-
06:39
-
05:43