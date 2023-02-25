Дракслер пропустит остаток сезона после травмы голеностопа

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Германии Юлиан Дракслер, который выступает на правах аренды за «Бенфику», пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает издание Record.

Сообщается, что 29-летний немецкий футболист больше не выйдет на поле в этом сезоне из-за перенесённой операции на голеностопе. Отмечается, что он не вернется в Париж, а будет проходить восстановление в расположении «Бенфики».

В нынешнем сезоне Юлиан Дракслер провёл за португальский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Контракт немецкого плеймейкера с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 12 миллионов.

«Бенфика» лидирует в таблице чемпионата Португалии, набрав 56 очков по прошествии 21 тура. Второе место занимает «Порту» (51).