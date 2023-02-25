Шмаров считает, что если Промес захочет получить паспорт РФ, то стоило бы это сделать
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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением на тему возможной натурализации форварда красно-белых Квинси Промеса.
«Нужно ли «Спартаку» запустить процесс оформления российского паспорта для Промеса? Если Квинси этого захочет, то да, это стоило бы сделать», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».
Вчера, 24 февраля, Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства 38 лицам, в число которых вошли и бразильские футболисты санкт-петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо.
Напомним, Квинси Промес пропустил зимние тренировочные сборы «Спартака» по личной просьбе. В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» он вышел на замену на 60-й минуте.
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