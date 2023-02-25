Феликс: в «Челси» у меня гораздо больше свободы, чтобы играть в свой футбол

Португальский нападающий мадридского «Атлетико», находящийся в аренде в лондонском «Челси», Жоау Феликс, рассказал об отличиях в игре за английский клуб.
«Позиция, на которой я играю, и то, как мы играем в «Челси», отличается от того, как мы играли в «Атлетико». Очевидно, что здесь у меня гораздо больше свободы, чтобы играть в свой футбол, быть на своем лучшем уровне и помогать команде», — приводит слова Феликса Eleven Sports.
Феликс перешёл в «Челси» на правах аренды из «Атлетико» зимой 2023 года. Лондонцы заплатили € 11 млн за аренду португальца. Также «Челси» взял на себя всю зарплату Феликса – около € 6 млн. Футболист перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» летом 2019 года, мадридцы заплатили за Жоау рекордную для клуба сумму — € 126 млн.
Форвард провёл в составе синих три матча, забив один гол в матче английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (1:1).
- 25 февраля 2023
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