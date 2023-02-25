«Всё поменялось с выходом Миранчука». Шалимов — о матче «Локомотив» — «Спартак»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Спартак» (0:1).
«В составе «Спартака» — 11 россиян, и не думаю, что это связано только с погодным фактором. Всё-таки россияне проявили себя и в прошлом чемпионате, на сборах выглядели хорошо. Из иностранцев могли быть вопросы по Промесу, но он в подготовительный период в индивидуальном режиме и матч Кубка в такой мороз — не та ситуация, когда надо рисковать игроком.
В первом тайме полузащита «Локо» совсем потерялась, много ошибок в обороне, причем персональных — наошибался Кузьмичев, — брак в передачах, позволял себя обыграть. Но надо отдать должное «Спартаку»: несмотря на не лучшего качества поля, команда играла так же, как на Зимнем Кубке РПЛ, мяч ходил быстро, соперник не успевал.
Всё поменялось с выходом Миранчука, который стал отдавать острые передачи, — у «Локо» появилась контригра — если в первом тайме ничего не получалось с мячом, то с Миранчуком ситуация стала острее. Команда смогла не просто отбирать мячи, но и дальше что-то завязать в атаке. А у «Спартака» после замены — выхода Промеса — произошли перемены: Игнатов стал центрфорвардом, Зиньковского отправили вправо. То есть поменялись несколько позиций. Это и стало переломом — выход Миранчука и замены у «Спартака».
Промес — боевая единица, но не запомнился ничем. Ему будут давать получать игровой тонус через матчи, но и Квинси должен обязательно помогать, нельзя допускать осечки в чемпионате, если красно-белые хотят догнать «Зенит».
По отмененному голу у меня вопросов нет, арбитры разобрались. Единственное, хотелось бы более быстрого принятия решений на таком морозе, когда на поле уже все замерзли, ожидая решения», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
- 25 февраля 2023
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