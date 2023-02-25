Шалимов: Дзюба доказал, что он в форме, но задача нападающего — голы

Российский тренер Игорь Шалимов оценил игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«У Артёма было два явных голевых момента — удар головой в штангу и левой ногой, когда мяч прошел мимо ворот. Согласен с характеристикой «выдал яркую игру», но это не для табло. От центрфорварда ждут голов, решения исхода матча.

Современный образец центрфорварда — Холанд, до которого почти не доходит мяч, но человек забил уже 32 мяча. Забей Артём один мяч, и уже ничья, и расклад перед ответным матчем несколько иной. Дзюба доказал, что зимой он хорошо поработал индивидуально, он в форме, но задача нападающего — голы, со всем остальным справятся другие», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».