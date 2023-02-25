Infobae: Месси сыграет за родную команду «Ньюэллс» в Аргентине ближайшим летом

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси примет участие в товарищеском матче своей родной аргентинской команды «Ньюэллс Олд Бойз» ближайшим летом. Об этом сообщает infobae.com.

По информации источника, в ближайшие месяцы «Ньюэллс» планирует провести матч в честь Макси Родригеса, бывшего футболиста команды, который также выступал за «Эспаньол», мадридский «Атлетико» и «Ливерпуль». Родригес завершил карьеру в составе «Ньюэллс Олд Бойз» в 2021 году. Для экс-полузащитника этот клуб также является родным, как и для Месси, близким другом которого является Родригес.

Ожидается, что Месси, чей контракт с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона, сыграет за «Ньюэллс», чтобы оценить возможность своего полноценного возвращения в клуб в будущем.

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