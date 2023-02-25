В УЕФА прокомментировали эпизод с отменой гола «Фиорентины» в матче с «Брагой»

Представители УЕФА отреагировали на решение об отмене засчитанного автоматической системой определения гола забитого мяча «Фиорентины» в матче 1/16 финала Лиги конференций с «Брагой».

в УЕФА сообщили, что решение главного судьи встречи Бенуа Бастьена о проверке гола форварда «Фиорентины» Артура Кабрала через VAR, несмотря на сигнал системы определения гола о том, что мяч пересек линию, было правильным. Согласно регламенту, проверка VAR и последнее слово в любом случае принадлежит арбитру матча.

В организации отметили, что нужно также понять, что на самом деле произошло с технологией, которая до сих пор считалась безошибочной. Сообщается, что УЕФА уже связалась с поставщиком технологий для проверки всех данных, которые были собраны во время матча.