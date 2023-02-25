Дмитрий Кузнецов: только матчи с сильными соперниками покажут, как готовы армейцы

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал победу армейцев в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:0).

«За Кубок России будут бороться все команды, которые сейчас есть в этом турнире, вместе с ними будет и ЦСКА. Да, армейцы выиграли у «Краснодара» с большим преимуществом. Но давайте не будем забывать, что в начале чемпионата ЦСКА так же хвалили и говорили, что они на одном дыхании выиграют РПЛ. А то, что случилось потом мы все знаем. Не надо заранее говорить, что команда перестроилась, хорошо подготовилась. Только игры покажут, как готовы армейцы, матчи с сильными соперниками.

Не сказал бы, что «Краснодар» подошел разобранным к матчу с ЦСКА. Все на сборах готовились и были в равных условиях. У «быков» новый тренер и новые требования к футболистам. У них просто не получилась игра. Команда находится в стадии становления. Возможно, игроки ещё не поняли требования Ивича, отсюда такой результат», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

В первой встрече голами в составе москвичей отметились защитник Мойзес, а также нападающие Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная игра состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.