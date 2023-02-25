«Челси» достиг устного соглашения с эквадорским клубом «Индепендьенте дель Валье» о подписании полузащитника молодёжной команды Кендри Паеза. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что стороны близки к завершению сделки. Эквадорский полузащитник 2007 года рождения, считающийся одним из главных талантов Южной Америки, сможет присоединиться к лондонскому клубу, когда ему исполнится 18 лет.

Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Байера» и дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне 15-летний центральный полузащитник выступает за молодёжную команду «Индепендьенте». В пяти матчах за сборную Эквадора U17 игрок отметился тремя забитыми мячами.