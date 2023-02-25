«Челси» близок к подписанию 15-летнего эквадорского вундеркинда Кендри Паеза
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«Челси» достиг устного соглашения с эквадорским клубом «Индепендьенте дель Валье» о подписании полузащитника молодёжной команды Кендри Паеза. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.
Сообщается, что стороны близки к завершению сделки. Эквадорский полузащитник 2007 года рождения, считающийся одним из главных талантов Южной Америки, сможет присоединиться к лондонскому клубу, когда ему исполнится 18 лет.
Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Байера» и дортмундской «Боруссии».
В нынешнем сезоне 15-летний центральный полузащитник выступает за молодёжную команду «Индепендьенте». В пяти матчах за сборную Эквадора U17 игрок отметился тремя забитыми мячами.
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