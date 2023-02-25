15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» близок к подписанию 15-летнего эквадорского вундеркинда Кендри Паеса

«Челси» близок к подписанию 15-летнего эквадорского вундеркинда Кендри Паеса
Комментарии

«Челси» достиг устного соглашения с эквадорским клубом «Индепендьенте дель Валье» о подписании полузащитника молодёжной команды Кендри Паеса. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что стороны близки к завершению сделки. Эквадорский полузащитник 2007 года рождения, считающийся одним из главных талантов Южной Америки, сможет присоединиться к лондонскому клубу, когда ему исполнится 18 лет