«Челси» достиг устного соглашения с эквадорским клубом «Индепендьенте дель Валье» о подписании полузащитника молодёжной команды Кендри Паеса. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что стороны близки к завершению сделки. Эквадорский полузащитник 2007 года рождения, считающийся одним из главных талантов Южной Америки, сможет присоединиться к лондонскому клубу, когда ему исполнится 18 лет