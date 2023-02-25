Кузнецов: Заболотный — качественный нападающий, не понимаю, почему про него плохо говорят

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о голе нападающего красно-синих Антона Заболотного в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:0).

«Гол в ворота «Краснодара» даст Заболотному психологический толчок. Когда тренер доверяет футболисту и он забивает, тогда для игрока это лишняя мотивация и уверенность в собственных силах, что он может всё и вписывается в игру команды. Я рад, что Антон наконец-то забил, и желаю ему удачи. Потому что нельзя выехать на одних и тех же — на Чалове, Карраскале и Медине. Кучаев с Обляковым тоже неплохо выглядят, ребята молодцы. Сейчас они почувствовали уверенность после победы и будут потихоньку приносить пользу.

Не думаю, что уход Гайча и факт того, что зимой ЦСКА никого не купил в атаку, положительно повлиял на Заболотного. Адольфо уже два раза вошёл в одну реку, и толка от него вообще не было. А Антон приносил раньше пользу, он мощный форвард, который нужен команде в определённых играх. Побороться, принять, движение в штрафной навести — такой нападающий нужен.

Теперь Чалов с Заболотным вдвоём, и я уверен, что в ЦСКА будет ротация. Армейцы начнут играть и с одним форвардом, и с двумя на поле, ведь каждая игра — это отдельная история. Антон — качественный нападающий, не понимаю, почему про него многие плохо говорят. А одному форварду весь сезон играть невозможно, поэтому и Чалов, и Заболотный будут играть. Антон поможет и тренерскому штабу, и он сам пересмотрел своё отношение к игре», — приводит слова Кузнецова Metaratings.