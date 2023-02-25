Защитник «Вильярреала» Ефремов: в Испании из-за русского паспорта нет никаких проблем

Защитник «Вильярреала» Антон Ефремов, выступающий за молодёжную команду «жёлтой субмарины», рассказал о жизни в Испании и заявил, что не испытывает каких-либо проблем из-за русского паспорта. Ранее стало известно о том, что россиянин подписал новый контракт с испанским клубом до 2026 года.

«Проблем из-за русского паспорта нет. От слова совсем. Более того, 23 марта я иду возобновлять карточку резидента — её дают до 2027 года. Проще говоря, это ВНЖ. При прохождении границы показываешь её. По-моему, даже паспорт не нужен. В быту тоже никаких проблем. Все относятся доброжелательно. Клуб помогает с оформлением всей документации — мне, жене», — приводит слова Ефремова «Матч ТВ».

19-летний Ефремов — воспитанник «Пари НН». С января по август 2019 года он был в академии «Локомотива», а затем год провёл в «Вильярреале». Следующий год он провёл в «Чертаново», а затем вновь вернулся в испанский клуб. Отметим, что за вторую команду «Вильярреала» выступает другой российский футболист — полузащитник Никита Иосифов.

Антон Ефремов прошёл через молодёжные команды сборной России всех возрастов. К первой команде не привлекался.