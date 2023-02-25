Юран: зачем РПЛ сейчас легионеры? Чтобы «Зенит» чемпионат выигрывал каждый год?

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран выступил резко против большого количества иностранных футболистов в российских командах, заявив, что не видит смысла в больше чем двух-четырёх легионерах в одном клубе.

«Я не могу понять, зачем сейчас в РПЛ нужны легионеры. Для чего? Еврокубков же нет. Я много раз говорил, что нужно заняться детскими школами в регионах. Это моё личное мнение. Я не понимаю, зачем нам нужны легионеры в таком количестве, как сейчас. Можно иметь максимум два-четыре качественных иностранца, не более. Вот для чего «Химкам» 10–12 новичков за эту зиму, из которых почти все — легионеры? Я не вижу логики.

Взять тот же «Зенит» — для чего им столько иностранцев? Чтобы чемпионат выигрывать каждый год? Не знаю, конечно, но им виднее. Можно же школами заняться, например. Считаю, что нынешний лимит — это бессмыслица. Можно будет использовать текущий вариант, когда мы вернёмся в Европу или перейдём в Азию, так как там мы будем представлять страну, чемпионат, нужно будет достойно играть. Легионер должен быть на две головы выше российского футболиста. Когда привозят иностранца, который не выделяется на фоне наших игроков, — это бестолковщина», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

В клубах РПЛ нельзя иметь в команде более 13 иностранных футболистов и менее 12 российских игроков. При этом на поле может находиться не более восьми легионеров.