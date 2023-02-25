Российский защитник Антон Ефремов рассказал о новом контракте с «Вильярреалом»

Защитник «Вильярреала» Антон Ефремов, выступающий за молодёжную команду «жёлтой субмарины», рассказал, как проходили переговоры по новому соглашению с испанским клубом, а также ответил на вопрос об интересе из России.
«Переговоры начались давно — месяца четыре назад. Были наши условия, их. В итоге пришли к согласию. Пока «динамика» с «Вильярреалом» С: тренировки, видео, персональная работа. Но летняя предсезонка сто процентов будет со второй командой. А дальше посмотрим.
Может, уже в этом сезоне дебютирую за «Вильярреал» B. Тут всё стремительно развивается. Сегодня, например, я закончил тренировку — и меня тут же позвали поработать с первой командой. Помочь в одном упражнении. Тяжеловато было после целой тренировки, но очень доволен. Рад, что такая возможность представилась.
Из России был интерес от некоторых клубов, но без конкретного запроса. Я фокусировался на предложение «Вильярреала». Считаю, что на данный момент надо приобрести больше опыта в испанском футболе, продолжать работать так, как сейчас, чтобы подниматься выше и выше. Присоединиться к «Вильярреалу» B, а самое главное — играть. Условия есть, всё зависит от меня», — приводит слова Ефремова «Матч ТВ».
Ранее стало известно о том, что 19-летний Ефремов подписал новый контракт с испанским клубом до 2026 года. Сейчас игрок выступает за третью команду «Вильярреала». Планируется, что летние сборы россиянин начнёт со второй командой.
- 25 февраля 2023
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