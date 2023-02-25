Гладилин: «Байер» сильнее «Ференцвароша», но шансы у команды Черчесова всё равно есть

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы «Ференцвароша» в 1/8 финала Лиги Европы, где венгерский клуб встретится с немецким «Байером». «Ференцварош» возглавляет российский тренер Станислав Черчесов.

«Байер» сильнее «Ференцвароша», но 1/8 финала Лиги Европы — это кубковая игра. Не сказать, что «Байер» сильно превосходит «Ференцварош» по классу, но по подбору исполнителей сильнее. Шансы у «Ференцвароша» всё равно есть. «Байер» — это не суперклуб, такой как «Бавария» или «Боруссия».

Сможет ли «Ференцварош» дойти до домашнего финала? Ему ещё далеко до финала Лиги Европы. «Байер» — серьёзная преграда. Если команда Черчесова пройдёт «Байер», это будет очень хороший спортивный результат», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта, ответные — 16 марта.