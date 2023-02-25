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«Позор. Отсталый менталитет придурков». Агент Вендела — о брошенном банане в игрока

«Позор. Отсталый менталитет придурков». Агент Вендела — о брошенном банане в игрока
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Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы бразильского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела, резко осудил инцидент с брошенным в футболиста бананом, произошедший во время матча четвертьфинала Пути регионов Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).

«Такое отношение со стороны болельщиков «Волги» — это позор. Отсталый менталитет некоторых придурков, которые портят футбольный праздник», — сказал Рибейро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вендел уходил на замену в концовке матча, в этот самый момент в бразильского футболиста «Зенита» кто-то с трибун стадиона в Ульяновске бросил предмет, похожий на банан. Сам бразилец в этот момент никак не отреагировал на произошедшее.

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