«Позор. Отсталый менталитет придурков». Агент Вендела — о брошенном банане в игрока
Поделиться
Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы бразильского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела, резко осудил инцидент с брошенным в футболиста бананом, произошедший во время матча четвертьфинала Пути регионов Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).
«Такое отношение со стороны болельщиков «Волги» — это позор. Отсталый менталитет некоторых придурков, которые портят футбольный праздник», — сказал Рибейро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Вендел уходил на замену в концовке матча, в этот самый момент в бразильского футболиста «Зенита» кто-то с трибун стадиона в Ульяновске бросил предмет, похожий на банан. Сам бразилец в этот момент никак не отреагировал на произошедшее.
Новость по темеВ сторону Вендела бросили предмет, похожий на банан. Видео
Комментарии
- 25 февраля 2023
-
18:18
-
18:16
-
18:11
-
18:01
-
17:53
-
17:40
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:08
-
17:06
-
17:02
-
17:01
-
16:56
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:42
-
16:35
-
16:35
-
16:34
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:09
-
16:08
-
16:05
-
16:02
-
15:53
-
15:52
-
15:43
-
15:40
-
15:35
Партнерский контент