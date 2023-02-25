Сербия и Испания бьются за вундеркинда «Ливерпуля» Байчетича с двойным гражданством

Защитник «Ливерпуля» Стефан Байчетич, который в 18 лет стал основным игроком в своей команде, пока ещё не заигран за одну из взрослых сборных.

Отец Стефана Срджан Байчетич, игравший за «Црвену Звезду», как и тренер сборной Сербии Драган Стойкович верят, что футболист будет выступать за местную команду. Однако Байчетича уже вызвали в сборную Испании U18, а местное руководство футбола хочет сделать всё, чтобы тот выбрал их сборную. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, Байчетича могут вызвать в первую сборную Испании уже на следующем сборе. Если это не случится, его планируют пригласить в команду U21.

В нынешнем сезоне Байчетич в 22 матчах во всех турнирах забил гол и отдал результативную передачу.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе. Видеоролик: