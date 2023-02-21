Стефан Байчетич — самый молодой игрок, попавший в основной состав «Ливерпуля» на матч ЛЧ
Поделиться
Испанский полузащитник Стефан Байчетич стал самым молодым игроком, попавшим в стартовый состав «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов.
Байчетич может выйти на поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» в возрасте 18 лет и 122 дней. Игрок присоединился к «Ливерпулю» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне Стефан принял участие в 14 матчах основной команды мерсисайдцев во всех турнирах и забил один гол.
Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч начнётся в 23:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Ранее команды встречались в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда «Реал» одержал победу со счётом 1:0, а единственный гол забил Винисиус.
Новость по теме«Ливерпуль» объявил стартовый состав на матч с «Реалом»
Комментарии
- 21 февраля 2023
-
22:54
-
22:48
-
22:41
-
22:35
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:44
-
21:42
-
21:35
-
21:30
-
21:30
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:08
-
21:06
-
21:05
-
20:58
-
20:40
-
20:39
-
20:28
-
20:22
-
20:20
-
20:17
-
20:10
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:46
-
19:45
-
19:34
-
19:27
-
19:15
-
19:14
Партнерский контент