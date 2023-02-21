Стефан Байчетич — самый молодой игрок, попавший в основной состав «Ливерпуля» на матч ЛЧ

Испанский полузащитник Стефан Байчетич стал самым молодым игроком, попавшим в стартовый состав «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов.

Байчетич может выйти на поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» в возрасте 18 лет и 122 дней. Игрок присоединился к «Ливерпулю» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне Стефан принял участие в 14 матчах основной команды мерсисайдцев во всех турнирах и забил один гол.

Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч начнётся в 23:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Ранее команды встречались в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда «Реал» одержал победу со счётом 1:0, а единственный гол забил Винисиус.