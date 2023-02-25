Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Дамак»

Завершился матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Дамак» принимал «Аль-Наср». Гости одержали победу со счётом 3:0.
На 17-й минуте после просмотра видеоповтора был назначен пенальти, который реализовал Криштиану Роналду. Спустя пять минут португальский нападающий оформил дубль, а на 44-й минуте отличился в третий раз, доведя счёт до разгромного.
Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с руководством и тренером.
«Аль-Наср» набрал 43 очка в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии нынешнего сезона. Клуб возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Аль-Иттихад» на два очка. «Дамак» располагается на седьмой строчке первенства, набрав 22 очка.
- 25 февраля 2023
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