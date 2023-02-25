«Нет расизму». Малком отреагировал на брошенный в Вендела банан

Нападающий «Зенита» Малком высказался о брошенном банане в своего одноклубника Вендела. Инцидент произошёл во время матча Фонбет Кубка России Пути регионов с «Волгой» (3:0) в Ульяновске.

«Нет расизму», — написал Малком в своих соцсетях под видео со скандальным эпизодом.

25-летний Малком пропустил матч Фонбет Кубка России с «Волгой» из-за дисквалификации, полученной после драки в игре со «Спартаком». Бразилец, который вчера, 24 февраля, получил российское гражданство, пропустит шесть встреч.

Вендел в этом матче отметился голевой передачей на Зелимхана Бакаева, открывшего счёт в первом тайме. Бразильский легионер покинул поле стадиона в Ульяновске на 90+1-й минуте, уступив место молодому Юрию Козлову.