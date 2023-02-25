«Нет расизму». Малком отреагировал на брошенный в Вендела банан
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Нападающий «Зенита» Малком высказался о брошенном банане в своего одноклубника Вендела. Инцидент произошёл во время матча Фонбет Кубка России Пути регионов с «Волгой» (3:0) в Ульяновске.
«Нет расизму», — написал Малком в своих соцсетях под видео со скандальным эпизодом.
25-летний Малком пропустил матч Фонбет Кубка России с «Волгой» из-за дисквалификации, полученной после драки в игре со «Спартаком». Бразилец, который вчера, 24 февраля, получил российское гражданство, пропустит шесть встреч.
Вендел в этом матче отметился голевой передачей на Зелимхана Бакаева, открывшего счёт в первом тайме. Бразильский легионер покинул поле стадиона в Ульяновске на 90+1-й минуте, уступив место молодому Юрию Козлову.
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