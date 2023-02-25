«Шальке» выиграл матч Бундеслиги впервые с ноября. Клуб прервал серию из 4 нулевых ничьих
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Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Шальке» принимал у себя дома «Штутгарт». Главный судья Дениз Айтекин дал стартовый свисток в 20:30 мск. «Шальке» одержал победу со счётом 2:1.
На 10-й минуте Доминик Дракслер вывел хозяев вперёд. Спустя полчаса Мариус Бюльтер удвоил преимущество «Шальке». На 63-й минуте Борна Соса отыграл один мяч.
Ранее «Шальке» не выигрывал на протяжении семи матчей Бундеслиги. Четыре предыдущих матча завершились вничью (0:0). Команда из Гельзенкирхена продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 16 очков в 22 матчах сезона. «Штутгарт» находится на 15-м месте с 19 очками. В следующем матче «Шальке» сыграет с «Бохумом», а «Штутгарт» встретится с «Баварией».
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