«Уверенная победа самой популярной команды страны». Илюхина — о матче «Волги» и «Зенита»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала победу санкт-петербугской команды над ульяновской «Волгой» (3:0) в матче Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Мы соскучились по футболу, был большой перерыв. Уверенная победа самой популярной команды страны. Ребята — молодцы, отличная игра. Бодрый, уверенный футбол, особенно для такой погоды», — приводит слова Илюхиной «Матч ТВ».

В следующем матче «Зенит» сыграет с «Пари НН» дома в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 4 марта. В турнирной таблице клуб из Санкт-Петербурга занимает первое место, набрав 42 очка в 17 встречах. У «Спартака», занимающего второе место, на шесть очков меньше. Отметим, что «Зенит» является действующим победителем РПЛ.