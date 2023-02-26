Симеоне — о фоле Корреа: если за такое удалять, на поле не останется игроков
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал удаление Анхеля Корреа в матче 23-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (1:1).
«Контакт был, но это не было ударом. Рост Рюдигера — 194 сантиметра. После удара он присел и тут же встал. Может быть, это жёлтая карточка, но если за такое давать красную, на поле не останется игроков. Иногда решения судей могут складываться в вашу пользу, иногда против вас, но каждый раз, когда мы приезжаем на «Бернабеу», они против нас», — приводит слова Симеоне Cadena Ser.
Корреа получил красную карточку на 64-й минуте матча при счёте 0:0. В предыдущем матче с «Реалом» «Атлетико» также оставался в меньшинстве после того, как Стефан Савич получил две жёлтые карточки.
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