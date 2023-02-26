Сергей Силкин: я против того, чтобы выдавать паспорта РФ иностранным футболистам

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал новость о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.
На данный момент, может, и хорошо, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство, но я против того, чтобы выдавать паспорта РФ иностранным игрокам. Надо воспитывать своих футболистов, и тогда не надо будет ничего никому выдавать.
Проблема в детско-юношеском футболе, раз приходится натурализовывать бразильцев? А что мешает решить эту проблему? Футбол невозможно развивать отдельно от других структур в стране", — приводит слова Силкина «РБ Спорт».
24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства 38 лицам, в число которых вошли и бразильские футболисты сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо.
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