Аршавин высказался о расистском скандале вокруг Вендела

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал инцидент с брошенным в игрока «Зенита» Вендела бананом, произошедший во время матча Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3).

«Ожидал ли, что в начале 2023 года мы вернёмся к теме расизма? Мы давно уже забыли про такое. Очень давно не было инцидентов. Неприятное случилось. В целом атмосфера была классной. Некоторые болельщики хотят проявить себя с негативной стороны. Надеюсь, что это будет один раз, и мы надолго забудем про расизм в футболе», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата России Вендел принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив 7 голов и 2 результативные передачи.

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