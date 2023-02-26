Футболист «Вильярреала»: российские новостные каналы в Испании отключили

Защитник «Вильярреала» Антон Ефремов, выступающий за молодёжную команду «Вильярреала», ответил на вопрос, как он узнаёт о российских новостях в Испании.

«Редко смотрю YouTube. В основном — свои игры, разбираю ошибки. А обычно смотрю телевизор, какие‑то новости. Российских новостей тут мало, потому что отключили все новостные каналы. Возможно, это из‑за санкций. Но за новостями из России всё равно слежу, по интернету. Ещё фильмы советские смотрю.

Чего не хватает из того, что было в России? Когда родители приезжают ко мне, всегда прошу у мамы творог. В магазинах Испании его совершенно нет. А так, конечно, соскучился по близким, родным, друзьям — в России не был с лета», — приводит слова Ефремова «Матч ТВ».

Ранее стало известно о том, что 19-летний Ефремов подписал новый контракт с испанским клубом до 2026 года. Сейчас игрок выступает за третью команду «Вильярреала». Планируется, что летние сборы россиянин начнёт со второй командой.

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