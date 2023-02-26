Комличенко: я забил 29 голов в Чехии? Карпин говорит, что он сейчас тоже там может забить
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как забил 29 голов в чемпионате Чехии, выступая за «Слован». Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии в сезоне‑2018/2019.
«В Чехии никто меня не сдерживал. Понятно, сам где‑то режимил, контролировал себя. Но в плане еды, в плане тренировок, восстановления никто меня в тонусе не держал. Почему я забил 29 мячей за сезон?
Как говорит Карпин: «Да с кем ты там играл? Даже я сейчас выйду сегодня и забью». По его словам, там любой забьет. Если серьезно, как‑то так само получилось», — цитирует нападающего «Матч ТВ».
В текущем сезоне Российской Премьер-лиги форвард отметился восьмью голами в 17 матчах первенства, а также записал на свой счёт четыре голевые передачи.
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