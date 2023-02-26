Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комличенко: я забил 29 голов в Чехии? Карпин говорит, что он сейчас тоже там может забить

Комличенко: я забил 29 голов в Чехии? Карпин говорит, что он сейчас тоже там может забить
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как забил 29 голов в чемпионате Чехии, выступая за «Слован». Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии в сезоне‑2018/2019.

«В Чехии никто меня не сдерживал. Понятно, сам где‑то режимил, контролировал себя. Но в плане еды, в плане тренировок, восстановления никто меня в тонусе не держал. Почему я забил 29 мячей за сезон?

Как говорит Карпин: «Да с кем ты там играл? Даже я сейчас выйду сегодня и забью». По его словам, там любой забьет. Если серьезно, как‑то так само получилось», — цитирует нападающего «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги форвард отметился восьмью голами в 17 матчах первенства, а также записал на свой счёт четыре голевые передачи.

Новость по теме
Игорь Шалимов: пара Уткин — Комличенко спасла «Ростов» в матче с «Уралом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023