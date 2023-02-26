Комличенко: меня оценивают в € 5 млн, серьезно? Мало кто даст

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на информацию о том, что его трансферную стоимость оценивают в 5 млн.
«Челси» меня не купит. Они даже Обамеянга не заявили в Лигу чемпионов, а обо мне и вовсе речи не идет. Если Захаряна за € 12 млн забрать не могут, а берут людей за € 120 млн, какие вообще могут быть вопросы?
Сколько я стою? Давайте обсудим. Я же не агент, я не знаю этих цифр. Ну, придет кто‑то в «Ростов» и скажет: вот вам 150 миллионов рублей. А клуб ответит, что мало. Значит, стою дороже. Меня оценивают в € 5 млн, серьезно? Мало кто даст», — цитирует нападающего «Матч ТВ».
В текущем сезоне Российской Премьер-лиги форвард отметился восьмью голами в 17 матчах первенства, а также записал на свой счёт четыре голевые передачи.
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