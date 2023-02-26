Руководство «Локомотива» ведёт переговоры о покупке «Велеса». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» хочет приобрести «Велес». Также руководство планирует приобрести клуб во Второй лиге (ФНЛ-2). При этом пока не решено, с каким из клубов в случае покупки у «Локомотива» будет сквозная заявка», — добавил источник «Чемпионата».

«Локомотив» находится на 14-м месте в Российской Премьер-Лиге. Команда набрала 13 очков в 17 матчах сезона. «Велес» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги нынешнего сезона, набрав 20 очков в 20 играх.

Завтра, 27 февраля, «Локомотив» проведёт ответный матч плей-офф Кубка России с московским «Спартаком». Первая игра завершилась победой «Спартака» с минимальным счётом.