«Уфа» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30 по мск
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Сегодня, 26 февраля, состоится матч в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России между «Уфой» и «Ахматом». Команды будут играть на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Уфа» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги нынешнего сезона, набрав 18 очков в 20 турах. «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 матчей.
В высшем дивизионе грозненцы проведут следующий матч 4 марта. Их соперником станет «Оренбург», для команды Сергея Ташуева эта встреча будет домашней. Уфимцы проведут следующую игру с «Велесом». Матч запланирован на 5 число.
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