В «Велесе» отреагировали на информацию о возможной покупке клуба «Локомотивом»
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Президент «Велеса» Евгений Шиленков отреагировал на информацию о возможной покупке клуба «Локомотивом».
«Первый раз слышу об этом. На столе предложений от «Локомотива» или РЖД нет. Если у кого-то есть какой-то документ, то я бы с удовольствием на него посмотрел», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Локомотив» находится на 14-м месте в Российской Премьер-Лиге. Команда набрала 13 очков в 17 матчах сезона. «Велес» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги нынешнего сезона, набрав 20 очков в 20 играх.
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