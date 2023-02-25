«Уфа» — «Ахмат». Можно и без Павлюченко

Уфимцы пробовали подписать контракт на матч с экс-нападающим сборной в Кубке, но не срослось.

26 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка России «Уфа» — «Ахмат». Начало – в 14:30 мск. В «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 1.93. Успех уфимцев оценивается в 3.42. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Уфа» — «Ахмат» 26 февраля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Уфа» — «Ахмат» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.88.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Уфа» — «Ахмат» (26.02.2023)

26 февраля «Уфа» на домашней арене проведёт матч с «Ахматом» в 1/4 финала Кубка России (Путь регионов). Встреча начнётся в 14:30 мск. Вход на игру бесплатный, поэтому трибуны будут заполнены болельщиками.

Перед главным тренером «Уфы» Арсланом Халимбековым стоит невероятно сложная задача на весеннюю часть сезона. Необходимо срочно уходить из опасной зоны вылета, в которую клуб попал по итогам 20 матчей Первой лиги.

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Тем не менее с повестки дня руководство «Уфы» не снимает и успешное выступление в Кубке России. Хозяева идут по Пути регионов, в котором каждый раунд плей-офф состоит из одного матча. В случае ничейного результата по итогам основного времени, соперники сразу отправятся бить пенальти.

Для команд игра в Кубке станет первой официальной после тренировочных сборов, да и погода в конце февраля в Уфе не самая благоприятная для футбола. Создавать опасные моменты будет сложно, чем могут воспользоваться хозяева.

Наставник «Уфы» на предсезонных сборах наигрывал контратакующую схему, основанную на крепкой обороне. Судя по интервью, он остался доволен результатом напряжённых тренировок.

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Идеально вписались в состав новички Мухин, Хугаев и Хамкоев. Они приглашались точечно, для закрытия проблемных мест в тактической схеме. Теперь «Уфа» действует уверенно, особенно в обороне. В последних трёх контрольных встречах только один пропущенный мяч.

Минувшая товарищеская игра с «Родиной» прошла в закрытом режиме. Наверняка Халимбеков моделировал тактику команды на встречу с «Ахматом» и не захотел давать скаутам соперника информацию для размышления. Отметим, что после завершения основного времени встречи команды провели серию 11-метровых ударов. Неужели «Уфа» будет целенаправленно играть на ничью?

Сергей Ташуев во время сборов пробовал различные сочетания футболистов на поле. Это не удивительно, поскольку он принял управление над «Ахматом» по ходу первой части сезона и был лишён права на эксперименты. Получил возможность провести перезагрузку в карьере и лучший бомбардир прошлого чемпионата РПЛ — Агаларов.

«Уфа» и «Ахмат» провели 18 личных встреч. Подопечные Халимбекова выиграли в семи матчах, а грозненцы записали в актив 11 побед. Разница забитых и пропущенных мячей — 24:17 в пользу команды Сергея Ташуева. Любопытно, что соперники ни разу не сыграли вничью.

Судя по наигрываемой на сборах тактической схеме, «Уфа» будет действовать исключительно от обороны. При морозной погоде и плохом поле ей будет проще разрушать атаки «Ахмата». Хозяевам обеспечена поддержка болельщиков и отсутствие психологического давления за результат. Они играют с клубом РПЛ и при неудачном результате не будут подвергнуты критике.

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В свою очередь «Ахмат» не достиг оптимальных кондиций. Большое количество ничейных исход результатов в контрольных встречах — тревожный сигнал для тренерского штаба Ташуева. В двух последних очных матчах в Уфе выиграли хозяева, а тренировка пенальти помогла получить уверенность в собственных силах. Неплохо выглядит ставка на проход «Уфы» за коэффициент 2.36.

Уфимский клуб даже успел пошуметь слухами о переходе в его состав Романа Павлюченко. Однако сам экс-нападающий сборной России объяснил, что не планирует возобновлять карьеру. По слухам, контракт должен был быть рассчитан всего на один матч в Кубке России — как раз с «Ахматом». Роман рассказал, что не смог бы принять в нём участие, потому что находится не в той физической форме.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Уфа» — «Ахмат» 26 февраля 2023 года

Игра плей-офф на своём поле — сильный козырь для «Уфы». Команда хорошо подготовилась на сборах и закрыла проблемные позиции. Контрольные встречи показали, что подопечные Халимбекова на правильном пути и сумеют пройти в следующий круг благодаря победе в основное время или по итогу серии пенальти.

Ставка: проход «Уфы» за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 13.13.

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