«Зенит» подшутил над «Челси» в социальной сети
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Санкт-петербургский «Зенит» подшутил над лондонским «Челси» в своём «твиттере» после матча Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).
«В первой же игре мы забили больше, чем „Челси“ в феврале», — написал клуб.
В феврале «Челси» провёл четыре матча. Единственный гол в составе «аристократов» забил Жоау Феликс в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (1:1).
В матче с «Волгой» голами в составе «Зенита» отметились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Бакаев был признан лучшим игроком матча. Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, потерпевшей поражение в своём четвертьфинале Пути РПЛ. Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате России.
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