Гринвуд впервые после снятия обвинений встретился с руководством «Манчестер Юнайтед»

Отстранённый от игр и тренировок нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд провёл свою первую личную встречу с руководством клуба с тех пор, как с него были сняты уголовные обвинения, сообщает The Sun.

Около трёх недель назад королевская прокуратура сняла с Гринвуда все обвинения. Ещё неизвестно, возобновит ли 21-летний игрок карьеру в составе «Манчестер Юнайтед» — он не играл и не тренировался с командой с 22 января. После снятия обвинений клуб объявил, что форвард останется отстранённым до проведения внутреннего расследования.

Сообщается, что Гринвуд и его представители встретились с высокопоставленными должностными лицами клуба в рамках внутреннего расследования. Утверждается, что встреча произошла незадолго до февральской игры «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы на выезде с «Барселоной».

Отмечается, что футболист зарабатывает примерно 75 000 фунтов стерлингов в неделю — сумму, которую клуб продолжает ему выплачивать на протяжении всего периода дисквалификации.