«Уфа» — «Ахмат»: Агаларов не стал праздновать гол в ворота бывшего клуба

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов не стал праздновать гол, забитый им в матче с «Уфой» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Бывший нападающий уфимского клуба Гамид Агаларов отличился на 37-й минуте, реализовав выход один на один с голкипером уфимцев Иваном Кукушкиным, и тем самым вывел грозненский клуб вперёд — 1:0.
21-летний Агаларов выступал за «Уфу» с 2020 по 2022 год. Нападающий принял участие в 43 матчах за команду, в которых забил 20 голов. В сезоне-2021/2022 Агаларов, забивший 19 голов, стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.
После первого тайма «Ахмат» на чужом поле побеждает «Уфу» со счётом 2:0. Команды играют на стадионе «Нефтяник» в Уфе.
На 45‑й минуте полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев забил второй мяч своей команды, точным дальним ударом послав мяч в правый нижний угол.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 26 февраля 2023
-
16:56
-
16:47
-
16:46
-
16:45
-
16:35
-
16:31
-
16:25
-
16:17
-
16:01
-
16:01
-
16:00
-
15:53
-
15:49
-
15:43
-
15:33
-
15:21
-
15:01
-
14:55
-
14:45
-
14:43
-
14:42
-
14:41
-
14:39
-
14:28
-
14:13
-
14:12
-
14:10
-
14:00
-
13:59
-
13:54
-
13:51
-
13:49
-
13:42
-
13:37
-
13:35