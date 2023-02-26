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«Уфа» — «Ахмат»: Агаларов не стал праздновать гол в ворота бывшего клуба

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов не стал праздновать гол, забитый им в матче с «Уфой» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Бывший нападающий уфимского клуба Гамид Агаларов отличился на 37-й минуте, реализовав выход один на один с голкипером уфимцев Иваном Кукушкиным, и тем самым вывел грозненский клуб вперёд — 1:0.

21-летний Агаларов выступал за «Уфу» с 2020 по 2022 год. Нападающий принял участие в 43 матчах за команду, в которых забил 20 голов. В сезоне-2021/2022 Агаларов, забивший 19 голов, стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.

После первого тайма «Ахмат» на чужом поле побеждает «Уфу» со счётом 2:0. Команды играют на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

На 45‑й минуте полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев забил второй мяч своей команды, точным дальним ударом послав мяч в правый нижний угол.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.