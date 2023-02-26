Шамиль Газизов прокомментировал поражение «Уфы» от «Ахмата» в плей-офф Кубка России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвёл итоги после матча Кубка России, в котором его команда на домашней арене уступила «Ахмату» со счётом 1:2.
«Мы представляли, какая будет игра. «Ахмат» — очень хорошая и сильная команда. Мы хотели выиграть, но у нас не получилось. Получился не очень хороший первый тайм, в котором были допущены определённые ошибки. Соперник на классе нас наказал. Ребята молодцы, что вернулись в игру. Самой игрой и её постановкой мы довольны. Думаю, что и болельщикам понравилась игра.
Было видно, что мы хотели играть. Плохо, что не получается забить с игры. Если будем так играть в чемпионате, то всё пойдёт и все поставленные задачи, которые есть у нас, мы выполним. Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли в морозный день поддержать команду. Если они пятого числа придут, то победа будет! Какие задачи у «Уфы»? Сейчас самая главная задача — это победить пятого числа. У нас впереди 14 финалов. Пойдём от первого», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 26 февраля 2023
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