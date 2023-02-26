«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в матче АПЛ

Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 2:0.

В первом тайме команды счёт не открыли. На 46-й минуте отличился полузащитник «Тоттенхэма» Оливер Скипп. Он подхватил мяч перед штрафной гостей и сильно пробил под перекладину ворот Кепы Аррисабалаги. На 82-й минуте окончательный счёт установил форвард хозяев Гарри Кейн — 2:0.

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 45 очков после 25 матчей. «Челси» находится на 10-й строчке, заработав 31 очко после 24 игр. Лидирует «Арсенал» (57).