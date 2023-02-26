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«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в матче АПЛ
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Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 2:0.

В первом тайме команды счёт не открыли. На 46-й минуте отличился полузащитник «Тоттенхэма» Оливер Скипп. Он подхватил мяч перед штрафной гостей и сильно пробил под перекладину ворот Кепы Аррисабалаги. На 82-й минуте окончательный счёт установил форвард хозяев Гарри Кейн — 2:0.

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 45 очков после 25 матчей. «Челси» находится на 10-й строчке, заработав 31 очко после 24 игр. Лидирует «Арсенал» (57).

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
26 февраля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 0
Челси
Лондон
1:0 Скипп – 46'   2:0 Кейн – 82'
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