«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в матче АПЛ

Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 2:0.
В первом тайме команды счёт не открыли. На 46-й минуте отличился полузащитник «Тоттенхэма» Оливер Скипп. Он подхватил мяч перед штрафной гостей и сильно пробил под перекладину ворот Кепы Аррисабалаги. На 82-й минуте окончательный счёт установил форвард хозяев Гарри Кейн — 2:0.
«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 45 очков после 25 матчей. «Челси» находится на 10-й строчке, заработав 31 очко после 24 игр. Лидирует «Арсенал» (57).
- 26 февраля 2023
-
18:40
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:30
-
18:29
-
18:10
-
18:10
-
17:59
-
17:53
-
17:48
-
17:42
-
17:35
-
17:34
-
17:33
-
17:30
-
17:22
-
17:19
-
17:16
-
17:15
-
16:56
-
16:47
-
16:46
-
16:45
-
16:35
-
16:31
-
16:25
-
16:17
-
16:01
-
16:01
-
16:00
-
15:53
-
15:49
-
15:43
-
15:33