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«Ренн» с минимальным счётом обыграл «Нант», «Аяччо» был сильнее «Труа»

«Ренн» с минимальным счётом обыграл «Нант», «Аяччо» был сильнее «Труа»
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«Ренн» обыграл «Нант» в матче 25-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар – Луи Фонтено» в Нанте и завершилась победой гостей с минимальным счётом.

Единственный гол в игре был забит на 20-й минуте, его автором стал молодой бельгийский талант – форвард Жереми Доку.

Франция - Лига 1. 25-й тур
26 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 1
Ренн
Ренн
0:1 Доку – 20'

В других матчах игрового дня «Аяччо» со счётом 2:1 обыграл «Труа», а «Клермон» и «Страсбург» не сумели выявить победителя – 1:1.

Франция - Лига 1. 25-й тур
26 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Аяччо
Аяччо
Окончен
2 : 1
Труа
Труа
0:1 Бальде – 23'   1:1 Белайли – 62'   2:1 Эль-Идрисси – 68'
Удаления: нет / Бальде – 76'
Франция - Лига 1. 25-й тур
26 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
1 : 1
Страсбург
Страсбург
0:1 Диалло – 34'   1:1 Рашани – 65'

Центральная игра тура, один из главных матчей всего турнира, состоится сегодня, 26 февраля: «Марсель» на стадионе «Велодром» примет «ПСЖ». Команды занимают две первые строчки в турнирной таблице Лиги 1. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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