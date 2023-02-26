«Ренн» с минимальным счётом обыграл «Нант», «Аяччо» был сильнее «Труа»

«Ренн» обыграл «Нант» в матче 25-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар – Луи Фонтено» в Нанте и завершилась победой гостей с минимальным счётом.

Единственный гол в игре был забит на 20-й минуте, его автором стал молодой бельгийский талант – форвард Жереми Доку.

В других матчах игрового дня «Аяччо» со счётом 2:1 обыграл «Труа», а «Клермон» и «Страсбург» не сумели выявить победителя – 1:1.

Центральная игра тура, один из главных матчей всего турнира, состоится сегодня, 26 февраля: «Марсель» на стадионе «Велодром» примет «ПСЖ». Команды занимают две первые строчки в турнирной таблице Лиги 1. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.