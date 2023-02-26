Transfermarkt составил список самых дорогих трансферов РПЛ-2022/2023. Лидер — Бека-Бека

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов клубов Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023. Возглавил рейтинг переход полузащитника Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу», который оценён в € 12 млн. Десятка наиболее дорогих трансферов представлена ниже.

1. Алексис Бека-Бека (из «Локомотива» в «Ниццу», € 12 млн).

2. Айртон Лукас (из «Спартака» во «Фламенго», € 7 млн).

3. Кристофер Мартинс Перейра (из «Янг Бойз» в «Спартак», € 7 млн).

4. Хорхе Карраскаль (из «Ривер Плейт» в ЦСКА, € 6 млн).

5. Вандерсон (из «Краснодара» в «Интернасьонал», € 4,5 млн).

6. Матео Кассьерра (из «Сочи» в «Зенит», € 4,5 млн).

7. Николас Маричал (из «Насьоналя» в «Динамо», € 4,2 млн).

8. Яка Бийол (из ЦСКА в «Удинезе», € 4 млн).

9. Эсекьель Понсе (из «Спартака» в «Эльче», € 4 млн).

10. Алексис Дуарте (из «Серро Портеньо» в «Спартак», € 4 млн).