«Бавария» разгромила «Унион» и вернулась на первое место Бундеслиги

Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и берлинский «Унион». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. «Бавария» одержала победу со счётом 3:0.

Все голы были забиты в первом тайме. На 31-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг. Через девять минут преимущество хозяев увеличил форвард Кингсли Коман. В концовке тайма отличился полузащитник Джамал Мусиала — 3:0.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 46 очков после 22 матчей. «Унион» находится на третьей строчке, заработав 43 очка.